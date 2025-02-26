وزير خارجية تركيا يحذر إسرائيل من استئناف الحرب بغزة

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -في حوار خاص مع الجزيرة- من استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة بعد استعادة كلّ الأسرى، كما قال إن "الشعب السوري لن يسمح لإسرائيل باحتلال أرضه".

وفي حوار ضمن برنامج "المقابلة" التي تبث الليلة، قال وزير الخارجية التركي إنّ "المخاوف من استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي للحرب على غزة، قائمة"، محذرا من أن هذا الأمر "سيعرّض أمن المنطقة كلها للخطر".

وفي رده على سؤال بشأن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير سكان غزة، قال وزير الخارجية التركي إنّ "المقترح مرفوض ولا تقبل به سوى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وعن تصور تركيا لدور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مستقبلا، أوضح رئيس الدبلوماسية التركية أن "حركة حماس قد تذهب اليوم، وغدا تأتي حركة أكثر قدرة على المقاومة وتمتلك قدرات عسكرية أكبر" ، مذكّرا بأن بلاده قالت منذ البداية إنه "إذا كانت إسرائيل تريد أمنها وأمن المنطقة فعليها قبول حل الدولتين".

وفي الملف السوري، أكّد وزير الخارجية التركي أنّ "الشعب السوري لن يقبل باحتلال أيّ جزء من أرضه من أيّ جهة"، وشدد على أن "سوريا لن تسمح باحتلال أراضيها، لا من حزب العمال الكردستاني ولا من الاحتلال الإسرائيلي".

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كما اعتبر الوزير التركي في المقابلة ذاتها أن "مطالبة حزب العمال الكردستاني بحكم ذاتي في سوريا أمر غير مقبول".

وعن التهديدات الإسرائيلية للجنوب السوري، قال هاكان إن "سوريا تتخذ خطوات لتحقيق وحدتها القومية والوطنية وهذا مهم للغاية".

ويأتي تصريح الوزير التركي في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل عدوانها على سوريا، حيث شن جيش الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب دمشق وبريف درعا في وقت متأخر من الليلة الماضية، كما تحدثت مصادر للجزيرة عن توغل للقوات الإسرائيلية إلى الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حكومته "لن تسمح بتحول جنوب سوريا إلى ما يشبه جنوب لبنان".