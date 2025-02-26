إسرائيل تعلن استهداف عنصر من حزب الله شرقي لبنان

قال مراسل الجزيرة إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة شرقي لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن "غارة دقيقة" استهدفت عنصرا بارزا في حزب الله اللبناني.

وقال الجيش في بيان "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل بشكل دقيق على إرهابي بارز في وحدة التسلح ونقل الوسائل القتالية التابعة لحزب الله في منطقة القصر في لبنان".

وبحسب البيان، جاء الاستهداف بعد "أن انتهك (العنصر) بشكل متكرر التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

كما بثت منصات محلية لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لاشتعال النيران في سيارة على طريق تربط الهرمل بالقصر شرقي لبنان.

بدورها، أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مقتل شخص وإصابة آخر في الهجوم بالمسيرة.

استهداف سيارة على طريق القصر – الهرمل pic.twitter.com/MvlDGC9mTw — Lebanon Debate (@lebanondebate) February 26, 2025

وأمس الثلاثاء، قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة حدودية في شرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة أن "مسيّرة معادية شنت غارة على محلة الشعرة في منطقة جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، أسفرت عن سقوط شهيدين وجريحين".

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يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.