مسؤول إسرائيلي: ثلاثة أيام تحسم مصير محور فيلادلفيا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنّه لم يتمّ اتخاذ قرار بعد إذا ما كانت إسرائيل ستبدأ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كما نقلت عن مصدر إسرائيلي أنّ قرار الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء بمصر، متعلق بإذا ما كان سيتمّ تمديد وقف إطلاق النار كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكّرت هيئة البث أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينص على بدء انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من الاتفاق أي السبت المقبل.

وفي مايو/أيار 2024، احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو ما ترفضه الفصائل والسلطة الفلسطينية والقاهرة.

معضلة نتنياهو

ويعارض وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي ومن ثم إسقاطه، ويعد هذا أحد العوامل التي قد تحدد مصير اتفاق غزة.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان الاتفاق ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة المقبلة قبل انتهاء الراهنة، لكن إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والتهرب من المرحلة الثانية لأسباب، ومن أبرزها أنها تنص على إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من القطاع.

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وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل، بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.