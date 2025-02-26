لافروف: اجتماع لدبلوماسيين روس وأميركيين الخميس في إسطنبول

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اجتماعا جديدا سيعقد بين دبلوماسيين روس وأميركيين غدا الخميس في مدينة إسطنبول التركية، بعد محادثات أولى جرت بين الطرفين يوم 18 فبراير/شباط الجاري في السعودية، وسط تقارب حاليا بين موسكو وواشنطن.

وقال لافروف -خلال مؤتمر صحفي في قطر التي يزورها اليوم الأربعاء- "سيجتمع دبلوماسيونا وخبراؤنا رفيعو المستوى في إسطنبول لمناقشة كيفية استعادة البعثات الدبلوماسية بين البلدين (روسيا وأميركا) وبحث المشكلات البنيوية التي تراكمت".

وتابع الوزير -الذي زار أنقرة الاثنين قبل التوجه أمس الثلاثاء إلى إيران (حليفة موسكو) ثم إلى قطر- أن الاجتماع "سيجري غدا في إسطنبول وأعتقد أن نتائجه ستظهر إلى أي مدى يمكننا المضي قدما بسرعة وفعالية".

ولا يوجد سفير لموسكو لدى واشنطن منذ أن ترك السفير السابق أناتولي أنتونوف منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فرقا رفيعة المستوى ستعمل على استعادة البعثات الدبلوماسية للدولتين في واشنطن وموسكو، في إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى تأدية دور بارز في المساعي لوضع حد للحرب في أوكرانيا. وسبق أن استضافت مرتين خلال العام 2022 مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف من دون أن تسفر عن نتيجة.

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وعُقدت جلسة أولى من المحادثات الروسية الأميركية يوم 18 فبراير/شباط الجاري في الرياض، بعد أيام على مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين كسرت العزلة التي كان الغرب يفرضها على الرئيس الروسي منذ 3 سنوات على خلفية الحرب على أوكرانيا.