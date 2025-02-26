عاجل | حماس: تم التوافق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة

عاجل | حماس: أكدنا موقف الحركة الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مراحله

عاجل | حماس: وفدنا بحث في زيارته للقاهرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية

عاجل | مصادر للجزيرة: التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

عاجل | مصادر للجزيرة: الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والجثامين سيتم بشكل متزامن وفق الموعد المحدد

عاجل | مصادر للجزيرة: الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم يوم السبت وتبادل الجثامين دفعة واحدة

التفاصيل بعد قليل..