جبهة الخلاص بتونس: محاكمة المعارضين غير عادلة والتهم واهية

طالب رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي السلطات بوقف إجراءات محاكمة المعارضين السياسيين، مؤكدا أن التهم المنسوبة لهم واهية.

وخلال ندوة صحفية للجبهة في العاصمة تونس، أضاف الشابي أن المحاكمة العادلة والعلنية ضد المعارضين غائبة، وأن التهم المنسوبة لمن تتم محاكمتهم واهية.

واتهم المعارض البارز السلطة بمصادرة الحقوق الطبيعية للمواطنين، مؤكدا أن معارضة السلطة القائمة وتغييرها بالسبل المشروعة حق طبيعي.

وفي تصعيد جديد لخطابه تجاه السلطات، قال الشابي "إننا لا نحب السجن ولكن لا نخشاه"، مضيفا: "لن نكون جزءا من المسرحية الجارية".

وقالت الجبهة إنها عقدت الندوة الصحفية لتسليط الضوء على المحاكمات السياسية وقضايا الرأي وخاصة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي ينظر فيها القضاء في الرابع من الشهر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محامين أن المحاكمة المرتقبة ستتم عن بعد وأنه لن يتم جلب المتهمين إلى المحكمة.

وتقول جبهة الخلاص إن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على "وشايات كيدية" لإجرائهم مشاورات لبحث الأوضاع الناجمة عن "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حينها الرئيس قيس سعيّد وأتاحت له الاستيلاء على كل السلطات بعد حل الحكومة والبرلمان.

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كما تقول المعارضة إنه لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة سوى مرة واحدة، ولم تتوفر أي أدلة تدينهم.