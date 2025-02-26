عاجل | ترامب: السعودية وقطر يعاملوننا بشكل رائع وهما تريدان إنهاء الفوضى في الشرق الأوسط

عاجل | ترامب: القطريون يريدون إنهاء هذه الفوضى برمتها في الشرق الأوسط

عاجل | ترامب: يبدو أن الشرق الأوسط يسير بشكل جيد نسبيا

عاجل | ترامب: لا أعتقد أن حماس تستهزئ بي بخصوص التهديد إذا لم يطلقوا سراح الرهائن

عاجل | ترامب: أوضحت أن الأمر متروك لنتنياهو وإسرائيل للتعامل مع حماس بخصوص الرهائن

التفاصيل بعد قليل..