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الشرطة الفرنسية تقتل شخصا هاجمها بسكين في باريس

PARIS, FRANCE - JUNE 22: French police officers patrol next to the Eiffel Tower decorated with the Olympic rings ahead of the start of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games on June 22, 2024 in Paris, France. For the Olympic Games, the city of Paris expects to welcome 11.3 million visitors, with the majority coming from France.The city is gearing up to host the XXXIII Olympic Summer Games, from 26 July to 11 August. (Photo by Chesnot/Getty Images)
عناصر من الشرطة الفرنسية قرب برج إيفل بالعاصمة باريس (غيتي)
26/2/2025-|آخر تحديث: 26/2/202501:26 م (توقيت مكة)

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت شخصا هاجم دورية لعناصرها بسكين في المنطقة الباريسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للشرطة الفرنسية أن رجلا يحمل سكينا "رمى بنفسه" صباح اليوم الأربعاء على دورية للشرطة في منطقة باريس دون أن يتفوه بأي كلمة، ورد عناصر الشرطة بإطلاق النار عليه وأردوه.

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وأضاف البيان الصادر عن قيادة الشرطة أن أحد رجال الشرطة استخدم في البداية "مسدساً كهربائياً"، لكن ذلك لم يكن له أي تأثير على المهاجم المسلح بسكين.

وأضاف المصدر أن شرطيا آخر "استخدم سلاحه" وأطلق النار على المهاجم ما أدى إلى إصابة الرجل في صدره، ما أدى إلى وفاته رغم تدخل أجهزة الطوارئ لمحاولة إسعافه.

وأضاف بيان الشرطة الفرنسية أن الهجوم وقع منطقة "سين سان دوني"، شمال العاصمة باريس.

وقالت الشرطة أن "رجالها تدخلوا للعثور على رجل كان يجلس في محطة للحافلات ويحمل سكينا في كل يد، وعندما وصل الطاقم، ألقى الرجل بنفسه عليهم، دون أن يقول كلمة واحدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد عملية طعن قاتل وقعت يوم السبت في مولوز في شرق فرنسا حيث قتل مهاجم طعنا برتغاليا يبلغ من العمر 69 عامًا وأصاب 7 أشخاص آخرين، اثنين من موظفي مواقف السيارات وخمسة من الشرطة البلدية.

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المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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