الشرطة الفرنسية تقتل شخصا هاجمها بسكين في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت شخصا هاجم دورية لعناصرها بسكين في المنطقة الباريسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للشرطة الفرنسية أن رجلا يحمل سكينا "رمى بنفسه" صباح اليوم الأربعاء على دورية للشرطة في منطقة باريس دون أن يتفوه بأي كلمة، ورد عناصر الشرطة بإطلاق النار عليه وأردوه.

وأضاف البيان الصادر عن قيادة الشرطة أن أحد رجال الشرطة استخدم في البداية "مسدساً كهربائياً"، لكن ذلك لم يكن له أي تأثير على المهاجم المسلح بسكين.

وأضاف المصدر أن شرطيا آخر "استخدم سلاحه" وأطلق النار على المهاجم ما أدى إلى إصابة الرجل في صدره، ما أدى إلى وفاته رغم تدخل أجهزة الطوارئ لمحاولة إسعافه.

وأضاف بيان الشرطة الفرنسية أن الهجوم وقع منطقة "سين سان دوني"، شمال العاصمة باريس.

وقالت الشرطة أن "رجالها تدخلوا للعثور على رجل كان يجلس في محطة للحافلات ويحمل سكينا في كل يد، وعندما وصل الطاقم، ألقى الرجل بنفسه عليهم، دون أن يقول كلمة واحدة.

ويأتي هذا الهجوم بعد عملية طعن قاتل وقعت يوم السبت في مولوز في شرق فرنسا حيث قتل مهاجم طعنا برتغاليا يبلغ من العمر 69 عامًا وأصاب 7 أشخاص آخرين، اثنين من موظفي مواقف السيارات وخمسة من الشرطة البلدية.