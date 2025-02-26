زيلينسكي يكشف تفاصيل اتفاق المعادن ويؤكد: لن أرد لواشنطن 10 سنتات

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن فحوى اتفاق إطاري بين بلاده والولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن النادرة الأوكرانية، وذلك قبل زيارته المتوقعة لواشنطن، مبيّنا أن النص يتضمن إشارة إلى الضمانات الأمنية التي تريدها كييف، ومتعهدا بعدم سداد أي أموال للولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، في كييف اليوم الأربعاء، "أود بشدة القيام بهذه الزيارة"، مشيرا إلى أن الموعد المبدئي لها هو بعد غد الجمعة.

وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تتطلب مصادقة البرلمان.

وأوضح أنه "لا توجد كل الضمانات الأمنية التي تريد أوكرانيا رؤيتها، لكنني أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود في الاتفاق الإطاري".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن زيلينسكي قد يزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق المعادن النادرة، وكرر في الوقت نفسه انتقاداته للإنفاق العسكري الأميركي في عهد الإدارة السابقة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

المساعدات الأميركية

وقال زيلينسكي إن نجاح الاتفاق الإطاري يعتمد على ترامب، وأضاف أنه سيسأله إن كان سيوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا.

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وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يفكر حتى "بإعادة 10 سنتات" إلى الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيشكل سابقة، حسب تعبيره.

وقال إن الاتفاق "لا يشمل سداد ديون بقيمة 500 مليار دولار أو 350 مليار دولار أو 150 مليار دولار، لأنني أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا".

وتابع قائلا "صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التي تقابلها بشكل محدد".

وأضاف "إذا قال الأميركيون إنهم سيواصلون تقديم الدعم بتخصيص 30 مليار دولار مثلا، فحينها يمكن أن نتفق على كيفية إعادتها ونفي بالتزاماتنا".

اتفاق منفصل

وصرح الرئيس الأوكراني بأن الاتفاق الإطاري لا يتضمن بنودا بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة 500 مليار دولار، وأوضح أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقا.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن وسائل إعلام أوكرانية نشرت بنود الاتفاق الإطاري بين أوكرانيا والولايات المتحدة بعد عرضها على البرلمان.

وينص الاتفاق على إعادة استثمار جزء من عوائد استغلال المعادن النادرة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق يدعو أوكرانيا لتسليم عائداتها من الموارد الطبيعية إلى واشنطن، وأضافت أن الاتفاق "يتضمن لغة جديدة تشير إلى ضمانات أمنية".

مقترح روسي

في تلك الأثناء، نقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن روسيا اقترحت على إدارة ترامب شراكة جديدة واتفاقا محتملا، يمنح الولايات المتحدة بعض ملكية المعادن النادرة والثمينة في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية مثل دونيتسك وزاباروجيا.

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين أن كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرحوا هذه الفكرة على مسؤولي إدارة ترامب خلال المباحثات الأميركية الروسية التي أُجريت في السعودية هذا الشهر.

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وقالت القناة إن إدارة ترامب لم تلتزم بإبرام مثل هذا الاتفاق مع روسيا لكنها لم تستبعده، ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن كثيرا من المعادن النادرة في أوكرانيا موجودة في مناطق استولت عليها روسيا خلال حربها على أوكرانيا منذ عام 2022 أو مناطق تهددها قواتها.

هجوم مضاد

ميدانيا، أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت هجوما مضادا ناجحا في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وسيطرت على قرية كوتلين القريبة من طريق رئيسي ومن مدينة بوكروفسك، التي تعد مركزا لوجيستيا.

وأفادت الوحدة الأوكرانية المشاركة في العملية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "السيطرة على هذا الموقع كانت ستسمح للمحتلين بالوصول إلى طريق بوكروفسك-دنيبرو السريع، ولذا أرسل العدو قوات كبيرة للسيطرة عليه".