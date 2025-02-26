ترامب يعتزم طرح "إقامات ذهبية" مقابل 5 ملايين دولار

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء عزم الولايات المتحدة طرح نوع جديد من الإقامات تسمّى "بطاقة ترامب الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار. وسيتيح هذا النوع من الإقامات مسارا للحصول على الجنسية، لتحل محل تأشيرة المستثمرين (إي بي – 5) التي استمر العمل بها طيلة 35 عاما.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعرا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف أنّ "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال وسيدفعون الكثير من الضرائب وسيوظّفون العديد من الناس".

وأوضح الرئيس الأميركي أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.

وقال "إنّها مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور"، موضحا أنّ هذه "البطاقة الذهبية" ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأميركية على المدى الطويل.

ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدأ الحرب الروسية على أوكرانيا من أن يتقدّموا بطلب للحصول على هذه البطاقة.

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وقال ترامب "أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيّبون للغاية"، مشيرا إلى أنّ هؤلاء "من الممكن" أن يكونوا مؤهّلين لشراء على هذه الإقامات.

وهذا البرنامج ليس فريدا من نوعه في الولايات المتّحدة إذ إنّ البلاد تطبّق منذ زمن برنامج (إي بي – 5) الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغا معيّنا في هذا البلد.

وأشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (إي بي – 5) في غضون أسبوعين.

وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها وفرها برنامج (إي بي – 5). وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.

وكانت تأشيرات (إي بي – 5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وخاض ترامب حملته الانتخابية في عام 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير النظامية.

من ناحيته، شدّد الرئيس الأميركي على أنّ هذه "البطاقة الذهبية" ستسمح "بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية".

وأضاف "أعتقد أنّ الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص" بموجب البطاقة الجديدة.

وبحسب ترامب فإنّ "شركة آبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة" إقامة ذهبية. وشدّد الملياردير الجمهوري على أنّ حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أميركيين لكنّهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة.

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وبحسب تقديرات ترامب فإنّ الولايات المتّحدة قد تتمكّن من "بيع مليون من هذه البطاقات ربّما، وربّما أكثر من ذلك".