الأوقاف الفلسطينية تتمسك بالسيادة على الحرم الإبراهيمي وترفض القرار الإسرائيلي

أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب غرب الضفة الغربية، معتبرة أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني يعد اعتداء على مقدس من المقدسات الإسلامية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الارتباط الإسرائيلي في وقت سابق مساء أمس الثلاثاء نقل كافة الأعمال والصلاحيات بالحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما يسمى بهيئة التخطيط المدني الإسرائيلي.

من جانبها جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطالبتها لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع المنظمات الحقوقية بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى 31 لمذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أن مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية لن تفلح في ترهيب الفلسطينيين.

ودعا البيان الجماهير في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل (فلسطيني 48)، وفي مخيمات اللجوء والشتات إلى مواصلة الصمود والثبات والمقاومة.

واكد البيان أن مجازر الاحتلال لن تمنحه شرعية أو سيادة على شبر من أرض فلسطين ولن تفلح في كسر إرادة المقاومة دفاعًا عن الأرض والمقدسات.