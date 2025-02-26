الأمم المتحدة: خطط الضم وتهجير الفلسطينيين تهدد المنطقة

ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بمقترحات الضم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية، محذرا من أنها تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الأربعاء- "علينا أن نواجه أي تطبيع مع التصرف غير القانوني، بما يشمل مقترحات الضم أو التهجير القسري، والتي قد تهدد سلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة عموما".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتنقل سكانه إلى مصر والأردن من دون أن يكون لهم حق العودة، ضمن رؤيته لإعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وجاء مقترح ترامب بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد قطاع غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد تورك أن "وسائل وأساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وألحقت دمارا هائلا مما يزيد من احتمال ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع".

في الوقت نفسه، شدد المسؤول الأممي على أن "نزع الشرعية وتهديد المؤسسات الدولية التي تأسست لخدمة الشعوب ودعم القانون الدولي، يضر بنا جميعا".

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وفي منتصف فبراير/شباط الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أطلق إجراءات أدت إلى إصدار المحكمة في نهاية عام 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.