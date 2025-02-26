استطلاع بريطاني: 73% يؤيدون رفض حكومتهم خطة ترامب بشأن غزة

كشف استطلاع رأي أن 73% من البريطانيين يعتقدون أن على الحكومة رفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة والسيطرة على القطاع.

ورأى الاستطلاع -الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" ومجلس التفاهم العربي البريطاني- أن 63% من البريطانيين يعتقدون أنه لا سياسة واضحة للحكومة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى أولئك أنه يجب على المملكة المتحدة أن تحدد إستراتيجية واضحة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأن "تتخذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتياجات الفلسطينية ودعم تقرير المصير الفلسطيني".

وأضافوا أنه "يجب أن يتضمن هذا نهجا حكوميا شاملا يتناول احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، وضرورة السعي إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

كماد اعتقد 9% فقط من الجمهور البريطاني أن الحكومة يجب أن تدعم مقترح ترامب، في حين كانت نسبة من "لا يعرفون" 18%.

ونقلت تقارير صحفية أن هذا هو رابع استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين موقف الحكومة الحالية والحكومة السابقة والرأي العام.

وتلفت التقارير تلك إلى أن الأغلبية الساحقة وفق الاستطلاعات تدعم وقف إطلاق النار (73% – مايو/أيار 2024)، وتدعم حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل (58% – يوليو/تموز 2024) وتحترم أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (84% – يوليو/تموز 2024).

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يشار إلى أنه في الرابع من فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب -في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض- عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وجاء مقترح ترامب في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة في القطاع خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين.