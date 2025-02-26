أمير قطر يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي بالدوحة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- مباحثات في الدوحة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت العلاقات الثنائية والملفات الدولية والإقليمية.

وقال الديوان الأميري -في بيان- إن الشيخ تميم استقبل لافروف والوفد المرافق له بمكتبه في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأوضح أن أمير قطر بحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات في مجالات الطاقة والاستثمار وأبرز المستجدات الدولية.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته البلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/zUmgQ8OiXM pic.twitter.com/yFSs94YWww — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 26, 2025

كما أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات مع وزير الخارجية الروسي في إطار زيارته إلى الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير خارجية روسيا وبحثا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما بحث مع لافروف تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعلان

وأشار البيان إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بحث مع لافروف الوساطة القطرية بغزة، وتطرقا إلى الوضع في سوريا ولبنان.

ملفات عديدة

وفي تصريحات له، قال لافروف إنه بحث مع أمير دولة قطر قضايا الشرق الأوسط، خصوصا التطورات الأخيرة في سوريا والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه بحث مع الشيخ تميم كذلك التعاون التجاري بين البلدين، وأكد أن قطر من أكبر شركاء "روسنفت" الروسية، كما أن الدوحة تضمن التوازن في سوق الطاقة والغاز.

وفي الشأن الفلسطيني، أشار لافروف إلى أن تهجير الفلسطينيين سيحول الأوضاع في المنطقة إلى قنبلة موقوتة، معربا عن أمله أن يؤدي الاجتماع العربي المقرر في القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بخطوات غير مدروسة في ما يخص الاتفاقات بين إسرائيل وكل من لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال لافروف إن وفدين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعان في مدينة إسطنبول التركية غدا الخميس لمناقشة كيفية استعادة البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري التخلص من كل العوائق التي تشوب العلاقات بين موسكو وواشنطن.