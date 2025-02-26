أخبار|قطر

أمير قطر يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي بالدوحة

Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani meets with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in Doha, Qatar February 26, 2025. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
الشيخ تميم (يمين) بحث مع لافروف العلاقات الثنائية والملفات الدولية والإقليمية (الديوان الأميري)
26/2/2025

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأربعاء- مباحثات في الدوحة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت العلاقات الثنائية والملفات الدولية والإقليمية.

وقال الديوان الأميري -في بيان- إن الشيخ تميم استقبل لافروف والوفد المرافق له بمكتبه في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأوضح أن أمير قطر بحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات في مجالات الطاقة والاستثمار وأبرز المستجدات الدولية.

كما أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات مع وزير الخارجية الروسي في إطار زيارته إلى الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير خارجية روسيا وبحثا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما بحث مع لافروف تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إعلان

وأشار البيان إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بحث مع لافروف الوساطة القطرية بغزة، وتطرقا إلى الوضع في سوريا ولبنان.

ملفات عديدة

وفي تصريحات له، قال لافروف إنه بحث مع أمير دولة قطر قضايا الشرق الأوسط، خصوصا التطورات الأخيرة في سوريا والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه بحث مع الشيخ تميم كذلك التعاون التجاري بين البلدين، وأكد أن قطر من أكبر شركاء "روسنفت" الروسية، كما أن الدوحة تضمن التوازن في سوق الطاقة والغاز.

وفي الشأن الفلسطيني، أشار لافروف إلى أن تهجير الفلسطينيين سيحول الأوضاع في المنطقة إلى قنبلة موقوتة، معربا عن أمله أن يؤدي الاجتماع العربي المقرر في القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بخطوات غير مدروسة في ما يخص الاتفاقات بين إسرائيل وكل من لبنان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال لافروف إن وفدين من روسيا والولايات المتحدة سيجتمعان في مدينة إسطنبول التركية غدا الخميس لمناقشة كيفية استعادة البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري التخلص من كل العوائق التي تشوب العلاقات بين موسكو وواشنطن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان