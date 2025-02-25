500 يهودي يطالبون أستراليا برفض التطهير العرقي للفلسطينيين

قالت الناشطة الحقوقية اليهودية سارة شوارتز إن أكثر من 500 يهودي وقعوا على إعلان في صحيفة "ذا إيج" يطالبون فيها الحكومة الأسترالية برفض دعوات التطهير العرقي للفلسطينيين.

وأفادت شوارتز بأن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير والمساواة والحرية والعدالة، ويشمل ذلك حق البقاء في وطنهم.

وأضافت الناشطة الحقوقية الأسترالية أنه يجب على الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات ملموسة لدعم هذه الحقوق ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

Proud to be one of 500+ Jews to sign this full page newspaper ad in SMH / the Age calling on Australia to reject calls for the ethnic cleansing of Palestinians. 1/4 pic.twitter.com/czXeXM7zZm — Sarah Schwartz (@Sarah__Schwartz) February 24, 2025

وجاءت خطوة الناشطين بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم.

ولم يقدم ترامب كثيرا من التفاصيل عن اقتراحه، إلا أنه قدم المعالم الأساسية للخطة التي أثارت ويتوقع أن تثير مزيدا من ردود الفعل الرافضة.

وقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنه ملتزم بخطة ترامب لإنشاء "غزة مختلفة"، كما أعرب العديد من الساسة في إسرائيل عن ترحيبهم بالخطة.

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في المقابل، رفض القادة الفلسطينيون وزعماء العالم العربي علنا تعليقات ترامب السابقة التي تفيد بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، بينما استنكرها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا بالتطهير العرقي.