500 يهودي يطالبون أستراليا برفض التطهير العرقي للفلسطينيين

قالت الناشطة الحقوقية اليهودية سارة شوارتز إن أكثر من 500 يهودي وقعوا على إعلان في صحيفة "ذا إيج" يطالبون فيها الحكومة الأسترالية برفض دعوات التطهير العرقي للفلسطينيين.

وأفادت شوارتز بأن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير والمساواة والحرية والعدالة، ويشمل ذلك حق البقاء في وطنهم.

وأضافت الناشطة الحقوقية الأسترالية أنه يجب على الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات ملموسة لدعم هذه الحقوق ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

Proud to be one of 500+ Jews to sign this full page newspaper ad in SMH / the Age calling on Australia to reject calls for the ethnic cleansing of Palestinians. 1/4 pic.twitter.com/czXeXM7zZm

