وزير الدفاع السعودي يلتقي نظيره الأميركي بواشنطن

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه ناقش مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية والدولية.

وكتب الأمير خالد بن سلمان عبر منصة إكس "أكدنا خلال اللقاء روابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين بلدينا، وبحثنا سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، واستعرضنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن هيغسيث أكد خلال استقبال نظيره السعودي أمس الاثنين على "الشراكة الدفاعية الحاسمة بين الولايات المتحدة والسعودية"، وتعهد الوزيران بـ"تعميق وتوسيع العلاقة بما يتفق مع مصالح البلدين باعتبارها ركيزة للأمن والازدهار المشترك".

ورحب هيغسيث برؤية وزير الدفاع السعودي بشأن مجموعة من الأولويات الثنائية والإقليمية والعالمية، وأكد التزام الرئيس دونالد ترامب بـ"منع إيران من تطوير سلاح نووي والعمل مع الشركاء للقضاء على قدرات الحوثيين التي تهدد الأمن والتجارة الإقليمية".

وأضاف البنتاغون أن هيغسيث "شدد على أهمية الحفاظ على التوافق الثنائي بين القوات الأميركية والسعودية باعتباره استثمارا في الأمن والاستقرار الإقليميين".

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وتأتي زيارة الأمير خالد بن سلمان بعد أيام من استضافة المملكة مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وروسيا في مستهل مفاوضات لمناقشة الحرب في أوكرانيا وإعادة العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو.