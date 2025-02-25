مذكرة اعتقال دولية بحق متهم بمحاولة اغتيال وزير ليبي

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق مشتبه في تورطه بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية التي يقع مقرها بالعاصمة طرابلس.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن "إجراءات البحث في واقعة الشروع بالقتل بحق عادل جمعة قادت إلى هوية مرتكبها الذي غادر إلى تونس عقب تنفيذه الجريمة، فاتُّخذت إجراءات ملاحقته عبر آليات التعاون الدولي".

كما أصدرت النيابة العامة "الأوامر بالبحث عن المساهمين في واقعة الجريمة وضبطهم".

يشار إلى أن جمعة -الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية- نجا من محاولة اغتيال في طرابلس في 12 فبراير/شباط الجاري، بعدما فتح مسلحون النار على سيارته.

ويعد الوزير من أقرب المسؤولين لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ويرافقه في معظم اجتماعاته وزياراته الخارجية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة محاولة الاغتيال، ودعت إلى "إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".

وهذه ثاني محاولة اغتيال تستهدف مسؤولا في حكومة الوحدة الوطنية خلال أقل من عام، عقب نجاة عبد المجيد مليقطة، المستشار الخاص لرئيس الحكومة من محاولة اغتيال في يونيو/حزيران 2024 في العاصمة طرابلس.