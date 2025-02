ما قصة وسم "عندما تأتي حماس لزيارتي وعائلتي"؟

تحوّل تعليق على منصة "إكس" إلى حملة واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدم النشطاء وسم #When_Hamas_Visits_My_Family للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية ومقاومتها للاحتلال.

جاءت بداية هذه الحملة بعد منشور للناشطة الأيرلندية جوردز، المعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية وتسليطها الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في منشورها الذي قالت فيه: "الشعب الأيرلندي لا يتظاهر بأنه مضطهد مثل الفلسطينيين. أيها الأميركيون والبريطانيون الأغبياء ذوو العقول الاستعمارية… لن تفهموا ذلك لأنه يتطلب تعلم معنى التضامن، وهو ما تجهلونه تماما".

ليبدأ تفاعل النشطاء بشكل كبير مع المنشور، إلا أن تعليقا استفزازيا من مستخدمة إسرائيلية تُدعى مالو أثار زوبعة من الردود. علّقت مالو بقولها:

"في انتظار زيارة حماس لك ولعائلتك".

هذا التعليق دفع بآلاف النشطاء إلى الرد والسخرية باستخدام وسم #When_Hamas_Visits_My_Family الذي سرعان ما تصدّر المنصات، حيث أعاد أكثر من 7 آلاف ناشط تغريدة مالو، وشاركوا صورا ومقاطع تظهر دعمهم لحركة حماس وحقها في مقاومة الاحتلال.

ومن أبرز مظاهر التفاعل مع الوسم رسائل ضيافة رمزية، فبدأ النشطاء من مختلف دول العالم بنشر صور لأشهر الأطعمة التقليدية في بلادهم، مرفقة برسائل تشير إلى أنهم سيستقبلون حماس بضيافة مميزة عند زيارتهم.

واستخدم آخرون رموز التضامن مع المقاومة حيث ارتدى بعض النشطاء قمصانا تحمل المثلث الأحمر المقلوب، الشهير باستخدامه من قبل كتائب عز الدين القسام، ذراع المقاومة المسلحة لحركة حماس، أثناء تحديد أهداف جيش الاحتلال في غزة.

أما الناشط الياباني توتون أكيموتو كتب قائلا "أرتدي مثل هؤلاء اللاعبين اليابانيين لإظهار دعمي لحق الفلسطينيين، بما في ذلك النضال المسلح ضد الاحتلال".

#WhenHamasVisitMe Dress like these Japanese cosplayers with a toy gun available here to show my support for their recognized right to resist Israeli occupation, including through armed struggle. pic.twitter.com/3oU6qtNUkc

وعلّق مدون آخر قائلا: "سأشعر بالفخر والتكريم إذا زارتني حماس وعائلتي. سأقيم لهم حفلا كبيرا يليق بهم".

حظي الوسم بتفاعل ضخم، حيث تجاوز عدد المشاركين فيه 37 مليون شخص على مختلف الجنسيات، وقد أظهر النشطاء من خلال هذه الحملة دعمهم الصريح للقضية الفلسطينية ورفضهم للتعليقات التي تستهدف الفلسطينيين أو مناصريهم.

This 'when Hamas visit me and my family' trend is the funniest and most appetizing one I've ever seen on this platform. You also get to see samples of all the world's cuisines.

'Cooking for Hamas' may become the coolest cooking show ever. https://t.co/P8mITwI0d4

— William Peynsaert (@Gettingcontext) February 23, 2025