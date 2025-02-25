فيديو جديد "للمقاتل الأنيق" الذي خطف الأنظار في غزة

هاشم حمزة عامر، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "المقاتل الأنيق"، لفت الأنظار بظهوره اللافت في مقطع فيديو انتشر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ظهر عامر، وهو مقاتل في صفوف كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مرتدياً معطفاً أسود طويلاً وحذاءً رياضياً أبيض، أثناء توجهه لتنفيذ عملية ضد آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

مشاهد تنشر لأول مرة للشهيد القائد المقاتل الأنيق : حمزة هشام عامر " أبو هشام "

تقبله الله تعالى

وهو يرابط في انتظار آليات اليهود وجنودهم في حي الأمل بخانيونس.. pic.twitter.com/USv847b1OV — النائب محمد ناصر الحزمي الإدريسي (@Mp_M_Alhazmi) February 24, 2025

المقطع الذي وثّق تلك اللحظة انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاصداً إعجاباً واسعاً وتعاطفاً مع شجاعة المقاتل. وبعد أشهر من تداول الفيديو، كشفت مصادر صحفية من غزة عن استشهاد هاشم حمزة عامر، كما نشرت صورته وهويّته لأول مرة لتخليد ذكراه.

مقطع جديد يعيد ذكرى المقاتل الأنيق

أمس الاثنين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يُظهر "المقاتل الأنيق" أثناء رباطه في حي الأمل بخان يونس، مترقّباً الآليات الإسرائيلية المتوغلة لاستهدافها.

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وقد أعاد هذا المقطع تسليط الضوء على تضحيات المقاومة الفلسطينية وأبطالها الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة وإصرار وصمود وتضحيات لا تُنسى.

المقاتل الأنيق حمزة عامر

كان يُقاتلُ وهو مُصاب

ولقيَ الله مقبلاً غير مدبرٍ وهو مُصاب

رجالٌ من خارج هذا الزمان! 💚 pic.twitter.com/UOhMFlTTJL — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 24, 2025

وتفاعل المغرّدون مع المقطع الجديد مشيدين بشجاعة عامر وزملائه من المقاتلين، الذين جسّدوا أعظم معاني الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تفرّق بين صغير وكبير.

وأشار بعض النشطاء إلى الخسائر الفادحة التي تكبّدها الاحتلال نتيجة تصدي هؤلاء المقاومين لمحاولات التوغل العسكري في غزة، مشيرين إلى أن عامر وزملاءه نجحوا في إلحاق خسائر كبيرة بصفوف الاحتلال قبل أن يرتقوا شهداء.

هل تذكرون المقاتل الأنيق حمزة هشام عامر رحمه الله؟ شاهدوا هذا الفيديو له، والذي يُنشر لأول مرة. pic.twitter.com/4LeKW66lGy — Haytham Alneder🇵🇸 (@Hetham1993) February 24, 2025

وكشف المغردون عن تفاصيل حول الخلفية العائلية لهاشم عامر، حيث تبيّن أن والده هو القائد في كتائب القسام، هشام حسني عامر. كان الوالد من الرعيل الأول للمقاومة وتلميذاً للقيادي يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة.

وقد استشهد هشام حسني عامر خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1992، أثناء تنفيذ هجوم مسلح على مركز شرطة خان يونس الذي كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال. يُعتبر إرث عامر الأب والابن مثالاً حيّاً للتضحيات الباسلة التي يُقدّمها الفلسطينيون في سبيل الدفاع عن أرضهم وحقوقه

كان يجاهد هشام حمزة عامر

وهو مصاب …

المقاتل الأنيق …

لم يكن أنيقاً فقط بل كان نبيلاً..

لدرجة أنه بعد إصابته برأسه..

لم يترك وطنه ولا شعبة..

رحم الله المجاهد إبن المجاهد .. https://t.co/jNvU65OEAJ — ♡ شموخ أميرة ♡🔻 🇵🇸 (@princessa_0000) February 24, 2025