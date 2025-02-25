فيدان للجزيرة: حماس حركة مقاومة وخطة ترامب لا يمكن قبولها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للجزيرة إن حماس حركة كفاح مسلح قامت بسبب احتلال إسرائيل لفلسطين، مجددا رفض أنقرة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة

جاء ذلك في لقاء في حوار أجراه معه الزميل علي الظفيري ضمن برنامج المقابلة.

وعبر الوزير التركي عن مخاوفه من إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استئناف الحرب على غزة بعد تسلم كل الرهائن.

وقال إن مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة لا يمكن القبول به. وأوضح أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد أن إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين بل بالتوسع.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على وجوب إنهاء إسرائيل ممارساتها وأعمالها التي تستهدف الضفة الغربية المحتلة فورا.

ولفت فيدان إلى ضرورة جعل وقف إطلاق النار في غزة دائما، وتنفيذ المراحل التالية من هذا الاتفاق.

وقال "ثمة قلق عميق بشأن احتمال استئناف نتنياهو للحرب. ولا ينبغي السماح بحدوث إبادة جماعية جديدة أبدا". وأشار إلى وجود تطابق بين دول المنطقة في تبني موقف مشترك في هذا الشأن.