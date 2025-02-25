فرنسا تفرض "قيودا" على دخول شخصيات جزائرية لأراضيها

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية"، وهو قرار يأتي في ظل توتر متصاعد شهدته مؤخرا علاقات البلدين.

ولم يحدد بارو -في تصريحات لشبكة "بي إف إم تي في"- متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.

لكن المسؤول الفرنسي أكد استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد" من هذه القيود في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.

وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد دعا أيضا في 13 يناير/كانون الثاني الماضي إلى إلغاء الاتفاق المبرم مع الجزائر عام 2013 والذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا من دون تأشيرة.

وقال دارمانان لقناة "إل سي إي" إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير على "الـ10% من مواطنينا الذين تربطهم روابط دم وأرض وثقافة" بالجزائر.

ومن شأن قرار فرنسا الجديد فرض قيود على دخول بعض الشخصيات الجزائرية لأراضيها أن يشكل مصدرا إضافيا للتوترات بين باريس والجزائر التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة، خاصة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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كما زادت حدة التوتر بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهما باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

وتفاقم الوضع مع توقيف المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف باسم "دولامن" الذي أوقف في 5 يناير/كانون الثاني في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز، ثم رحل في طائرة إلى الجزائر في 9 يناير/كانون الثاني، لكن الجزائر رفضت استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته.