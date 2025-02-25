بصياغة أميركية وتأييد روسي.. مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن أوكرانيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة بتأييد روسي مشروع قرار أميركي يدعو إلى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم بين كييف وروسيا في أسرع وقت ممكن.

وصدر القرار بتأييد 10 أصوات، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت تتقدمها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليونان والدانمارك وسلوفينيا.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة أراضي هذا البلد.

أما وكالة رويترز، فاعتبرت أن القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب روسيا في أوكرانيا، تضمن تخفيفا في موقف المنظمة الدولية الراسخ بشأن الحرب في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوسط من أجل وضع نهاية لها.

قراران في الجمعية العامة

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا صاغته أوكرانيا بدعم أوروبي يدعو إلى خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في وقت مبكر، وإيجاد حل سلمي للحرب ضد أوكرانيا.

وأقرت الجمعية العامة أيضا مشروع قرار أميركيا بشأن أوكرانيا بعد اعتماد تعديلات أوروبية عليه تتضمن تبديل عبارة "الصراع بين روسيا وأوكرانيا" بعبارة "الغزو الكامل لأوكرانيا من قبل روسيا".

وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع قرارها بعد اعتماد التعديلات الأوروبية.