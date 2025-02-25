عاجل | الجيش الإسرائيلي: أطلقنا صواريخ اعتراضية تجاه أهداف جوية مشبوهة في جنوب الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأضاف الجيش في بيان أنه يحقق في الواقعة.

بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان بعد اشتباه بتسلل مسيرة معادية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الجيش أطلق 3 صواريخ اعتراضية تجاه طائرة مسيرة في جنوب الجولان".

جيش الاحتلال يطلق صواريخ اعتراضية في الجولان، بعد انطلاق صافرات إنذار. pic.twitter.com/DfYP1O9d1Q — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) February 25, 2025

ومنذ لحظة الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.

كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من دمشق، كما لن يقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، على حد زعمه.

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وردا على تصريحات نتنياهو شهدت محافظات جنوب سوريا اليوم الاثنين مظاهرات ووقفات شعبية عبر المتظاهرون خلالها عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شؤون بلادهم الداخلية، كما طالبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن.