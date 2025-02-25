سجون منسية بسوريا تحتجز آلافا ممن يشتبه بأنهم عناصر بتنظيم الدولة

في سجن بانوراما شمال شرق سوريا، يحتجز آلاف من السجناء، بزعم أنهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في ظروف قاسية داخل أسوار هذه الأسوار المنيعة.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على القضاء على تنظيم الدولة، فإن هؤلاء السجناء الذين يحتجزهم الأكراد لا يزالون عالقين، منفصلين عن العالم الخارجي، بعيدين عن أي شكل من أشكال العدالة أو المحاكمة.

داخل زنازين سجن بانوراما، يمكن للمرء أن يلتمس معاناة 4500 سجين، معظمهم من غير السوريين.

هؤلاء السجناء، الذين يُتهمون بالانتماء إلى التنظيم، لا يعرفون شيئا عما يجري في العالم الخارجي، وتظل أخبارهم مجرد ذكريات عابرة على ألسنة الزوار والمراقبين الذين لا يستطيعون تقديم الحلول لتلك المأساة الإنسانية.

محمد ثاقب رضا، طبيب بريطاني-باكستاني- اتهم بالانتماء إلى التنظيم، وكان مثالا لواقع السجناء داخل سجن بانوراما.

وقال محمد في حديثه مع صحيفة "الغارديان" في فبراير/شباط الجاري، إنه لا يعرف بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو أمر كان يتجنب سجانو بانوراما مناقشته خوفا من إثارة المشاكل داخل السجن.

كما أكد الطبيب أنه لا يعلم شيئا عما يحدث في العالم، لكنه سمع بأن دونالد ترامب أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

إعلان

في هذا السجن، تَعتبر الإدارة أي اتصال بالعالم الخارجي، مثل الهواتف المحمولة، من المحظورات التي يجب أن تُمنع بأي ثمن.

كما يحرم السجناء من أبسط حقوقهم في الاتصال بأسرهم أو تلقي أي معلومات عما يجري في العالم.

لكن خلف جدران السجن العالية، يظل هناك قلق متزايد لدى المسؤولين الأكراد من أن تنظيم داعش لم ينسَ هؤلاء، وأنه قد يستخدم الفراغ الأمني شمال شرق سوريا لإعادة ترتيب صفوفه والانتقام.

وبحسب ما أشار إليه مدير سجن بانوراما، فإن داعش قد بدأ في إعادة بناء نفسه ببطء، وأن من أهدافه الرئيسية تحرير السجناء من داخل السجون التي يحتجزهم الأكراد فيها.

وقد شهد السجن عام 2022 هجوما عنيفا من خلايا نائمة للتنظيم، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص وفرار المئات من السجناء.

لكن ليس كل السجناء في السجن يعترفون بالانتماء إلى تنظيم الدولة. بعضهم، مثل محمد صاقب رضا، ينفي أي علاقة له بالتنظيم، ويزعم أنه وقع ضحية لعملية خطف وبيع إلى داعش للعمل كطبيب.

وفي المقابل، هناك آخرون يعترفون بتورطهم في التنظيم، مثل مصطفى حاج أوبيد، الأسترالي الذي تم العثور عليه حيا في سجن بانوراما بعد الاعتقاد بأنه مفقود منذ عام 2019، والذي عبر عن ندمه بما قام به.

من جانب آخر، فإن الظروف الإنسانية في سجون الأكراد تثير قلق المنظمات الحقوقية.

ووثقت -هيومن رايتس ووتش- تعرض السجناء لمعاملة قاسية، بما في ذلك تفشي الأمراض مثل السل، فضلا عن ظروف الحياة القاسية التي تهدد حياتهم.

وتدعو هذه المنظمات الدول الغربية لإعادة رعاياها المحتجزين في هذه السجون وتقديمهم إلى محاكمات عادلة.

لكن الدول الغربية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، ترفض حتى الآن إعادة مواطنيها، مما يترك هؤلاء السجناء في وضعية غير قانونية وغير إنسانية في معسكرات وسجون لم تشهد محاكمات حقيقية لهم.

إعلان

وتظل معاناة السجناء في سجن بانوراما شاهدة على غياب العدالة والنسيان الدولي، في ظل الفراغ الأمني الراهن شمال شرق سوريا.