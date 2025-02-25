رئيس الوزراء القطري يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى -خلال اللقاء- "استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

كما تمت "مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اللقاء "موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا".