حماس: اعتقال السلطة مقاوما من كتيبة جنين تجاوز لكل الخطوط الحمراء

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية عضو كتيبة جنين محمود جبارين والتنكيل به، واصفة هذا التصرف بأنه "تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وجاء بيان الحركة في أعقاب تصاعد الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي الواسع شمال الضفة.

وقالت حماس في بيانها "إن اعتقال أجهزة السلطة المقاوم محمود جبارين والتنكيل به والاعتداء عليه يؤكد أن هذه الأجهزة الأمنية باتت تتجرأ بشكل غير مسبوق على تجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتنساق إلى مربعات تهدد النسيج الوطني والمجتمعي".

وأضافت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتدت أجهزة السلطة على حرائر فلسطين في الضفة الغربية، وقمعت العديد من الفعاليات الوطنية والشعبية، إلى جانب الاعتداء على الصحفيين واعتقال عدد منهم.

وأدانت حماس الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وإهانة عناصر السلطة الفلسطينية للمقاومين، واصفة هذه الممارسات بأنها "سلوك مسيء وتجاوز خطير ينسجم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الحركة إلى "وضع حد لانتهاكات أجهزة السلطة وتصرفاتها المشينة"، مؤكدة على ضرورة توحيد الصفوف من أجل التصدي للهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.

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كذلك، أكدت أن هذه التجاوزات الخطيرة تهدد الوحدة الوطنية وتضعف القدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة بالتزامن موجة من الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمقاومين.

واتهمت حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال قمع المقاومين وأي تحركات شعبية أو وطنية تعبر عن رفض الاحتلال.