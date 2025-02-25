بغداد تكرم طبيبا عراقيا تقديرا لدوره في علاج الجرحى بغزة

قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تكريم الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف تقديرا لدوره في علاج الجرحى الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الوزراء صوّت لصالح منح الطبيب محمد طاهر شقة سكنية في مجمع الخضراء السكني بالعاصمة بغداد، وجواز سفر دبلوماسيا تقديرا للدور الإنساني الذي اضطلع به خلال الحرب في غزة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل الأحد الطبيب أبو رغيف، حيث أكد على "أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب تجاه مأساة غزة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".

ووجّه -وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء- بمنح الطبيب وحدة سكنية وسط بغداد وجوازا دبلوماسيا، "تثمينا لما قدمه من عطاء إنساني شجاع"، إضافة إلى "إنشاء مستشفى عراقي في غزة خدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني الصامد"، استجابة لطلب تقدم به الطبيب.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل الطبيب العراقي محمد طاهر أبو رغيف (سفير الإنسانية). وأكد سيادته أهمية العمل الإنساني والأخلاقي الذي أدّاه الطبيب أبو رغيف، تجاه مأساة غزّة، وما شكله من موقف مشرف يفتخر به جميع العراقيين، ويمثل المنطلقات التي يحملها شعبنا تجاه… pic.twitter.com/r3KITvS5Fg — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 23, 2025

وبرز اسم أبو رغيف، وهو بريطاني من أصل عراقي، بعد أن تمكن من إعادة زرع ذراع طفلة في التاسعة من عمرها، كانت قد بُترت جراء قصف إسرائيلي على محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وقال أبو رغيف لقناة "العراقية" الإخبارية، إنه دخل إلى غزة في أبريل/نيسان 2024، وقضى داخل القطاع نحو 7 أشهر.

وأضاف "كنت شاهدا على المجازر والمآسي.. كنا نمارس الطبابة والعمليات في ظروف غير طبيعية وأجواء قاسية".

وتابع "كنا نقاتل للحصول على مستلزماتنا الطبية لإغاثة ومعالجة المصابين، وفقدنا الكثير من الأرواح ولاسيما الأطفال لفقدان أبسط المعدات الطبية".

وزاد أبو رغيف "أجريت مع فريقي 1100 عملية جراحية وعالجنا 200 ألف و600 شخص".

بالفيديو / رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع الطبيب العراقي البطل الدكتور محمد طاهر كامل ابو رغيف الذي تطوع لعلاج الجرحى في غزّة أثناء العدوان ويطلق عليه لقب سفير الإنسانية. pic.twitter.com/QR5OvFLUbD — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 25, 2025

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.