الفاتيكان: البابا فرانسيس في وضعية صحية حرجة

أعلن الفاتيكان، مساء الثلاثاء، أن البابا فرانسيس الذي يعالج في المستشفى من التهاب رئوي، في حالة صحية حرجة لكنها مستقرة.

وقال الفاتيكان، في بيان، "لم تحدث نوبات تنفسية حادة ولا تزال المعايير الديناميكية الدموية مستقرة"، في إشارة إلى معايير مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأكد الفاتيكان أن البابا "خضع مساء الثلاثاء للمتابعة ولتصوير مقطعي لمراقبة الالتهاب الرئوي الثنائي"، مشيرا إلى أن "التشخيص يبقى متحفظا".

وأضاف أن البابا تابع في الصباح نشاطاته العملية.

وكان الفاتيكان أفاد، صباح الثلاثاء، بأن البابا فرنسيس "حصل على قسط كبير من الراحة خلال الليل"، بعدما كان قد أفاد، مساء الاثنين، بأن حالته أظهرت "تحسنا طفيفا".

يذكر أن البابا البالغ من العمر 88 عاما، قضى حتى الحين 12 ليلة في المستشفى.

وأُدخل رأس الكنيسة الكاثوليكية مستشفى جيميلي بروما في 14 فبراير/شباط الجاري بسبب صعوبات في التنفس، وتدهورت حالته منذ ذلك الحين.