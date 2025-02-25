الصين تتمسك بـ"إنفاقها الدفاعي" بعد تصريحات بوتين وترامب

قالت بكين اليوم الثلاثاء إن "إنفاقها الدفاعي ضروري جدا" بعدما أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح نظيره الأميركي دونالد ترامب بأن تخفض روسيا والولايات المتحدة والصين ميزانياتها الدفاعية إلى النصف.

وزادت روسيا إنفاقها العسكري بشكل كبير منذ بداية حربها على أوكرانيا في العام 2022، لكن الإنفاق العسكري ازداد أيضا في الصين خلال السنوات الأخيرة مع استمرار التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن "الصين دائما ما كانت تلتزم طريق التنمية السلمية، والإنفاق الدفاعي المحدود ضروري للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية والحفاظ على السلام العالمي".

وأضاف أن الصين "التزمت دائما إستراتيجية دفاعية تقوم على الدفاع عن النفس، وهي لا تشارك في أي سباق تسلح مع أي دولة".

وأتت هذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين ناقشا خلالها الحرب في أوكرانيا.

كما اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل والتنسيق عبر مختلف الوسائل، وفق ما نقلته الرئاسة الصينية.

وقال بوتين أمس الاثنين في مقابلة تلفزيونية إن "اقتراح ترامب خفض ميزانيات الدفاع للدول الثلاث بنسبة 50% فكرة جيدة"، مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع التحدث باسم الصين.

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وصرحت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي بأن على الولايات المتحدة أن "تكون المبادرة" في أي خفض يقترحه ترامب للإنفاق العسكري.