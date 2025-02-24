أكد فريدريش ميرتس الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات العامة، أنه يعتزم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، في تحد لمذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم في برلين، قال ميرتس "في حال كان يخطط لزيارة ألمانيا، فقد وعدت نفسي أيضا بأننا سنجد طريقة لضمان قدرته على زيارة ألمانيا ومغادرتها مجددا، من دون توقيفه".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ ميرتس في اتصال هاتفي بعد تصدر تكتله المحافظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا أمس الأحد. وأضاف أن ميرتس أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه لزيارة ألمانيا وهي من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ -الذي يتزعمه ميرتس- أنهما تحدثا هاتفيا بعد الانتخابات، لكنه أحجم عن التعليق عما دار في الاتصال.

تعليق الجنائية الدولية

وردا على تصريح ميرتس بأنه سيدعو نتنياهو، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "تنفيذ قراراتنا ملزم"، وإنه "ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة أحكامنا القانونية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.

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وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، كما تنفي ارتكاب جرائم في حرب مدمرة على قطاع غزة خلفت نحو 50 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في إحدى أسوأ حروب الإبادة الإنسانية بالعالم.