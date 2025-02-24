مظاهرة في الدانمارك لمنع تسليم أسلحة لإسرائيل

أعلنت الشرطة الدانماركية، اليوم الاثنين، توقيف 20 شخصا خلال تظاهرة تطالب شركة النقل البحري "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.

واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل لتفريق عشرات المتظاهرين، حسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

وكانت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرغ من بين المحتجين الذين تجمعوا في مقر شركة ميرسك في كوبنهاغن.

وقالت تونبرغ، في تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "نحن هنا لمطالبة ميرسك بالتوقف عن نقل الأسلحة ومكونات الأسلحة إلى إسرائيل.. عليهم إنهاء كل العقود والاستثمارات التي تدعم الإبادة واحتلال فلسطين".

وشاركت تونبرغ التي كانت في واجهة حركة الاحتجاج من أجل المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في العديد من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

من جانبها، ذكرت ميرسك أن شحناتها لا تشمل "أسلحة وذخيرة"، وقالت "إن هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية بناء على برنامج التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي، وقد تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة "حاولنا استخدام الحوار لدفع المتظاهرين إلى مغادرة المكان. إنها منطقة خاصة. في النهاية، توقف الحوار وتعيّن علينا استخدام الوسائل اللازمة لإخراج المتظاهرين من المنطقة".