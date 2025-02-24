ترامب: حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، في تصريحات جاءت على هامش لقائه اليوم الاثنين في البيت الأبيض بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد استعداد الدول الأوروبية لإرسال قوات لحفظ السلام.

وقال ترامب إن الحرب في أوكرانيا "يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة ولن نسمح بحدوث ذلك ويتعين علينا إنهاء الحرب الوحشية الدموية للغاية"، مرجحا أن تكون قد تسببت في مقتل نحو 700 ألف جندي من الجانبين.

وبشأن ما عرف باتفاق المعادن مع أوكرانيا، أوضح ترامب أن "مفاوضات الاتفاق يقترب من نهايته وسنستعيد أموالنا وستعود بالنفع أيضا على أوكرانيا"، مضيفا: "لن تكون هناك حرب في أوكرانيا بمجرد إبرام صفقة معادن بين واشنطن وكييف".

وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يأتي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق. وبشأن لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب إن "اللقاء سيتم لكن لا أعلم متى".

بدوره، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أوكراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة بات قريبا وقد يتم توقيعه الاثنين المقبل، كما ذكر الموقع نقلا عن مسودة اتفاق أن الولايات المتحدة ستعبر من خلال الاتفاق عن رغبتها ببقاء أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة.

من جهته، قال ماكرون إنه "أجرى نقاشا جيدا مع ترامب وهدفنا بناء سلام مستدام وهذا ما سنواصل بحثه"، مضيفا "هذه لحظة مهمة لأوروبا ونحن مستعدون لنكون شريكا دفاعيا قويا".

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وأوضح الرئيس الفرنسي أن "الانخراط الأميركي من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا أمر جيد ونحن (كأوروبيين) مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "قدرة الردع لا تزال قائمة والالتزام الأميركي نوع من الضغط على الرئيس بوتين".

وقال إن بعض الدول الأوروبية ستكون مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا كضمانة أمنية بعد توقيع معاهدة للسلام، لكن من دون إرسال هذه القوات إلى الخطوط الأمامية، مضيفا أن اتفاق السلام قد يأتي في مرحلة ثانية، بعد ما وصفها "بالهدنة".

وفي تعليقه على هذه النقطة، قال ترامب إن بوتين سيقبل قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا في إطار اتفاق لوقف الحرب.

أول زعيم أوروبي

وقبل لقائه ترامب، أشاد ماكرون بـ"شجاعة" أوكرانيا في مواجهة "المعتدي" الروسي، وكتب: "منذ 3 سنوات تحارب أوكرانيا بشجاعة تستحق الاحترام ضد المعتدي، روسيا". مضيفا في منشور على منصة "إكس" أن "دعمنا الثابت لأوكرانيا سيتواصل وأنا في واشنطن لأذكر بذلك ولإحراز تقدم مع الرئيس ترامب وحلفائنا".

وأصبح ماكرون أول زعيم أوروبي يزور ترامب منذ عودته إلى السلطة قبل نحو شهر. وزار ماكرون البيت الأبيض لحضور جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة شملت مشاركة الرئيسين في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة السبع عن أوكرانيا.

وخلال مغادرته البيت الأبيض عائدا إلى مقر إقامته في "بلير هاوس"، قال ماكرون إن الاستقبال كان "جيدا ووديا للغاية". وأضاف: "عقدنا مؤتمرا عبر الفيديو في المكتب البيضاوي مع زعماء مجموعة السبع".

زيارة ستارمر

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترامب هذا الأسبوع أيضا، وسط قلق في أوروبا حيال موقف ترامب المتشدد إزاء كييف ومبادراته تجاه موسكو لإنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات.

ومن المتوقع أن يحاول ماكرون وستارمر إقناع ترامب بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي ثمن كان، وإشراك أوروبا في الأمر، ومناقشة ضمانات عسكرية لأوكرانيا.

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ويحاول ماكرون الاستفادة من علاقة قوية مع ترامب تمتنت خلال أول ولاية رئاسية لكل منهما. وقال إن الموافقة على اتفاق سيئ من شأنها أن تمثل استسلاما من جانب كييف، وأن تحمل إشارة ضعف في مواجهة أعداء الولايات المتحدة مثل الصين وإيران.

وضمن شروطها الرئيسة لإنهاء الحرب، تطالب روسيا بأن تتنازل كييف عن 4 مناطق أوكرانية ضمتها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وبأن لا تنضوي أوكرانيا أبدا ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).