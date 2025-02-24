عاشت دول عربية عدة، أمس الأحد، أحوالا جوية غير مستقرة راوحت بين البرد القارس والعواصف، في حين أدى تساقط الثلوج وموجة برد شديدة في دولة عربية سادسة إلى تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء ذلك بحسب ما رصدته وكالة الأناضول في كل من عُمان وقطر والكويت والسعودية ومصر والعراق.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية في العراق، عامر الجابر، بأن البلاد تأثرت بكتلة هوائية قطبية باردة، خاصة بعد تساقط الثلوج في بعض المناطق الغربية والشمالية.

وتوقع الجابر أن تبدأ الموجة الباردة في الانحسار تدريجيا بحلول يوم الخميس المقبل، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بدءا من يوم الجمعة.

وأوضح أن تساقط الثلوج في المناطق الغربية نتج عن انخفاض مستويات الرطوبة، مع استمرار الأجواء الباردة بشكل قارس بسبب جفاف الكتلة الهوائية.

تحذيرات من التقلبات المناخية

وفي سلطنة عمان، أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرا يوم الأحد عبر منصة "إكس" من تشكل الضباب والسحب المنخفضة في محافظات عدة، بما في ذلك العاصمة مسقط، خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كذلك أفادت الأرصاد الجوية في قطر بوجود سحب متفرقة مع غبار خفيف في بعض المناطق، مصحوبة بأجواء ليلية باردة نسبيا ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية السرعة.

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أما في الكويت، فقد أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء الليلية ستكون باردة إلى باردة جدا، مع غيوم جزئية إلى غائمة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تزداد نشاطا على المناطق الساحلية.

وتوقعت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الاثنين، مع طقس غائم جزئيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة قد تثير الغبار في المناطق المكشوفة.

وفي السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من الإنذارات يوم الأحد عبر منصة "إكس" حذر فيها من حدوث عواصف ترابية ورياح نشطة وانعدام شبه كامل للرؤية الأفقية في مناطق تشمل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.

كذلك في مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطرابات في الملاحة البحرية يوم الاثنين في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و4 أمتار.

وأشارت الهيئة إلى أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة أظهرت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.