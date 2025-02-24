عاجل | رويترز عن الداخلية الفرنسية: الموظفون والقنصل الروسي محتجزون داخل القنصلية في انتظار تدخل خبراء إزالة الألغام

قالت مصادر محلية فرنسية إن انفجارا وقع داخل مبنى القنصلية الروسية في مرسيليا بعد إلقاء زجاجتين حارقتين (كوكتيل مولوتوف) عليها من قبل مجهولين.

ووفق ذات المصادر فقد أصابت القذيفتان حديقة المبنى الدبلوماسي دون أن تتسببا بأي أضرار أو إصابات.

ونقلت وكالة رويترز عن الداخلية الفرنسية تأكيدها أن الموظفين والقنصل الروسي محتجزون داخل القنصلية في انتظار تدخل خبراء إزالة الألغام، مؤكدة إلى أن الحادث لم يسفر عن ضحايا.

من جهتها أفادت الخارجية الروسية أن الانفجار الذي وقع في قنصليتها في مرسيليا يحمل كل العلامات التي تشير إلى ما وصفته بفرضية بالهجوم الإرهابي.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية روسيا فرنسا باتخاذ خطوات لتعزيز أمن المؤسسات الخارجية الروسية.

التفاصيل بعد قليل..