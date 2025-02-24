زيلينسكي يشيد بـ"المقاومة" ويستقبل القادة في الذكرى الثالثة للحرب

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ3 سنوات من "المقاومة" و"البطولة" في الذكرى الثالثة للحرب الروسية على بلاده، في حين يعقد قادة عدد من الدول في هذه المناسبة قمة في كييف لتأكيد دعمهم هذا البلد.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "3 سنوات من المقاومة، 3 سنوات من عرفان الجميل، 3 سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون"، شاكرا "كل الذين يدافعون (عن أوكرانيا) ويدعمونها".

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين إلى كييف برفقة قادة -بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو- لحضور قمة تجمع -بحسب زيلينسكي- 13 مسؤولا وينضم إليهم 24 آخرون عبر الفيديو.

مساعدات جديدة

وأعلنت فون دير لاين تقديم دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليارات يورو، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي قدّم دعما لأوكرانيا بقيمة 134 مليار يورو وسد عجز ميزانيتها لعام 2025.

وتعهدت المسؤولة الأوروبية بالعمل على تسريع تسليم الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا لـ"دعم مقاومتها"، وقالت إن "السلام العادل لا يتحقق إلا بالقوة، لذا نستمر في دعم اقتصاد أوكرانيا وجيشها".

وكتبت على شبكات التواصل الاجتماعي "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا".

إعلان

وتحدثت فون دير لاين عن تمرير الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، وقالت إن هناك خطة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه في المدى القصير ومستقبلا.

كما أعلنت فون دير لاين عن تدابير إضافية لزيادة أمن الطاقة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الهدف هو دمج أسواق الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بالكامل في شبكة الكهرباء الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل.

بيان 8 دول

في الأثناء دعا وزراء خارجية 8 دول أوربية هي السويد والدانمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري في أسرع وقت ممكن لدعم أوكرانيا وردع روسيا عن المزيد من العدوان.

وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن استعدادهم للتفكير بشكل خلاق لإيجاد تمويل جديد للجيش الأوكراني لافتين إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن تنفق أكثر.

وأكد الوزراء أنه يتعين عليهم بذل قصارى جهدهم لمساعدة أوكرانيا على تحقيق السلام من خلال موقف القوة.

واعتبر الوزراء أنّ روسيا هي التهديد المباشر الأكثر أهمية للنظام الأمني ​​الذي بناه الأوروبيون مع حلفائهم الأميركيين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد الوزراء على أن أي تسوية لا بد أن تكون مستدامة وهذا يتطلب التزاما ومشاركة أوكرانية وأوروبية.

وقال الوزراء إنه إذا كثفت أوروبا جهودها فستصبح أيضا شريكا أقوى للولايات المتحدة.

وتشعر الدول الأوروبية وأوكرانيا بالقلق من احتمال أن تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية السلام بينهما بشكل ثنائي، وهو ما قد يمنح موسكو تنازلات إقليمية، ويستثني أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويغلق الباب أمام مشاركة الولايات المتحدة في عمليات حفظ السلام المستقبلية.

وبمواجهة الخطر الروسي وتبدل الموقف الأميركي يسعى الأوروبيون الذين باتوا في موقع ضعف لتعبئة قواهم.

إعلان

وفي هذا السياق، أعلن كوستا عقد قمة أوروبية خاصة في 6 مارس/آذار المقبل، قائلا "إننا نعيش لحظة حاسمة لأوكرانيا والأمن الأوروبي".

لقاءات بواشنطن

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الولايات المتحدة اليوم الاثنين والخميس المقبل على التوالي، في حين أعلنت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ستزور الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وبعدما تبنى الرئيس الأميركي الموقف الروسي الذي يحمّل أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب في 24 فبراير/شباط 2022 وباشر محادثات مع موسكو بدون أي مشاركة أوكرانية أو أوروبية يصر ترامب على استعادة قيمة المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف منذ ذلك التاريخ، وذلك من خلال وصول الولايات المتحدة إلى موارد أوكرانيا من المعادن الحيوية والنادرة.

واستبعد زيلينسكي توقيع اتفاق يدفع ثمنه "10 أجيال من الأوكرانيين".