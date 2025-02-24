رويترز: أوروبا ستؤكد لساعر التزامها بأمن إسرائيل وعودة نازحي غزة

نقلت رويترز -عن مسودة وثيقة اطلعت عليها- أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد خلال اجتماع مجلس الشراكة مع إسرائيل اليوم الاثنين التزام أوروبا بأمن إسرائيل.

وأضافت الوثيقة أن مسؤولي الاتحاد سيؤكدون لإسرائيل وجهة النظر الأوروبية بضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين من مواطني غزة إلى ديارهم.

وسيرأس وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الجانب الإسرائيلي في اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2022.

وأفادت مصادر أوروبية أن المحادثات ستركز على الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والتطورات في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار هذا الشهر استياء دول عربية وحلفاء غربيين عندما اقترح أن "تسيطر الولايات المتحدة على غزة، مما يؤدي إلى تهجير سكانها الفلسطينيين بشكل دائم وإنشاء ريفيرا الشرق الأوسط".

بدوره، قال سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريجيف -لرويترز- إن "مجلس الشراكة الذي سيعقد اليوم يمثل فرصة مهمة لتأكيد وتعزيز الشراكة" بين الطرفين.

وكشفت الحرب الإسرائيلية على غزة عن انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي، ففي حين دافع البعض بشدة عن حرب إسرائيل في غزة، استنكر آخرون الحملة العسكرية الإسرائيلية وما ألحقته من خسائر واسعة في صفوف المدنيين.

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وبعث زعيما إسبانيا وأيرلندا في فبراير/شباط 2024 برسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبرم عام 2000 والذي يوفر الأساس للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

انتقاد حقوقي

وفي وقت سابق، انتقد الحقوقي البلجيكي دياب أبو جهجة مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب الحقوقية استمرار عمل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واعتبره أحد أشكال التواطؤ في الحرب على قطاع غزة وفي انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، حذر أبو جهجة من تنامي مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل خلال الفترة المقبلة إثر محاولات من بعض الدول الأعضاء بالاتحاد فتح صفحة جديدة بعد التوترات التي سادت خلال حقبة الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل.

وقال أبو جهجة إن عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمجلس الشراكة مع إسرائيل في بروكسل، والتطبيع مع حكومة ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، شكلٌ من أشكال التواطؤ في هذه الإبادة، وأمرٌ فظيع لا يمكن تبريره.

وعبر عن أمله في أن تصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر خلال زيارته بروكسل لحضور الاجتماع، وذلك على خلفية الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مؤسسته ضد ساعر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

وقال الحقوقي البلجيكي إن على الاتحاد الأوروبي أن يجمّد -على الأقل- اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ويعلّقها حتى يتم التوصل إلى قرار بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وتتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.