بدأ علماء المناخ اليوم الاثنين الدورة 62 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في هانغتشو بالصين بغياب الولايات المتحدة، في ظل مخاوف حول جودة التقرير المخطط أن يصدر عن الهيئة لوضع سياسات مكافحة الاحتباس الحراري عالميا.

وأكدت شبكة "سي إن إن" أن كبيرة العلماء ومستشارة المناخ في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) كيت كالفين لم تحضر انطلاق الدورة في الصين، رغم أنه كان مقررا أن تتولى رئاسة المحادثات.

وأوضحت الشبكة أن عدم حضور كالفين لأهم حدث لعلماء المناخ أتى نتيجة أمر الإدارة الأميركية "بوقف العمل على تقرير الهيئة الأممية".

وكانت وكالة رويترز أكدت الجمعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت مشاركة الباحثين الأميركيين في التقييم الدولي للهيئة التابعة للأمم المتحدة، في إطار انسحاب واشنطن من الجهود الرامية للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتعاون المتعدد الأطراف.

استياء من ترامب

وأثار قرار ترامب بالانسحاب من العمل على أهم تقرير لوضع سياسات مكافحة التغير المناخي دوليا استياء العلماء خلال انعقاد الدورة العامة 62 للهيئة الأممية، بإطار انسحاب الولايات المتحدة أيضا من اتفاقية باريس للمناخ.

وأعرب علماء عن قلقهم من أن عدم مشاركة الولايات المتحدة في التقرير قد يضعف مصداقيته وفعاليته، مشيرين إلى أن غيابها قد يعيق الجهود العالمية لفهم تأثيرات تغير المناخ ووضع الحلول المناسبة.

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ولفت مدير مرصد الأرض في سنغافورة بنيامين هورتون -الذي أسهم بكتابة التقارير السابقة للهيئة- إلى أنه "من دون الولايات المتحدة قد تفشل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لأن أميركا قادرة على جمع البيانات وإدارة نماذج علمية وتكريس المال والموظفين أكثر من بقية دول العالم".

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات المنعقدة هذا الأسبوع جداول زمنية وميزانيات للتقرير الأممي التالي المقرر تقديمه في عام 2029.

يذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أُسّست عام 1988، وتهدف تقاريرها لمساعدة السياسيين على اتخاذ القرارات بشأن إستراتيجيات المناخ.