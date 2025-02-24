أخبار|فلسطين

بن غفير ينشر فيديو لإجبار أسرى فلسطينيين على محو عبارة "القدس عربية"

بن غفير يشارك فيديو يظهر حراس سجن النقب الإسرائيلي وهم يقتحمون زنازين أسرى فلسطينيين ويجبرونهم بالسلاح على الركوع وطلاء الجدران منصة اكس - @itamarbengvir
الفيديو أظهر حراس سجن النقب يجبرون أسرى فلسطينيين بالسلاح على الركوع وطلاء الجدران (مواقع التواصل)
24/2/2025

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر حراس سجن النقب الإسرائيلي وهم يقتحمون زنازين أسرى فلسطينيين ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على الركوع وطلاء الجدران.

وكتب بن غفير على صفحته بموقع إكس: "في سجن كتسيعوت (النقب) تبين أنه في الأقسام الأمنية، تم وضع علامات على العديد من جدران الزنازين التي تحمل كتابات منها (لن ننسى، لن نسامح، لن نركع، القدس عربية). وبتوجيه من قائد السجن مناحيم بيبس، قامت قوات السجن باقتحام الزنازين وإجبارهم على الركوع وطلاء الجدران".

وكتب أسرى فلسطينيون عبارات منها "لن نغفر.. لن ننسى.. لن نركع" على جدران السجن قبل الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

إعلان

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الأسرى كتبوا هذه العبارات ردا على الشعار الذي كان على الملابس التي أجبِر الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم في الدفعة السادسة من سجن عوفر على ارتدائها.

صور من شعارات وضعتها إسرائيل على قمصان أجبرت أسرى فلسطينيين على ارتدائها قبل الإفراج عنهم
صور من شعارات وضعتها إسرائيل على قمصان أجبرت أسرى فلسطينيين على ارتدائها قبل الإفراج عنهم (مواقع التواصل)

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نشرت صورا للأسرى وهم يرتدون قمصانا بيضاء طُبع عليها نجمة داود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجهتين.

وعقب إرغام الأسرى على ارتداء تلك القمصان، التقطت مصلحة السجون صورا لهم وُصفت بالمهينة، بعدما أُجبر الأسرى على الجثو على ركبهم وإنزال رؤوسهم للأسفل، في حين صُورت لقطات أخرى داخل ساحة أحد السجون الإسرائيلية، حيث كان الأسرى يصطفون في طوابير ومحاطين بأسلاك شائكة.

وفور إطلاق سراحهم، أضرم الأسرى الفلسطينيون النار في الملابس التي أثارت غضبا فلسطينيا واسعا، خصوصا عند مقارنتها بالملابس التي يرتديها الأسرى الإسرائيليون الذين تُفرج عنهم المقاومة الفلسطينية، وبتعامل المقاومة -عموما- مع هؤلاء الأسرى.

المصدر : الجزيرة

إعلان