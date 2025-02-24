الشرع يفتتح الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري المنتظر

قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر غدا الثلاثاء، في وقت بدأ فيه استقبال المشاركين ضمن فعاليات اليوم الأول.

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم إن "الشرع سيفتتح غدا مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من كافة أطياف الشعب السوري، وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها".

وكان الدغيم قال في مؤتمر صحفي، عُقد أمس بمقر وزارة الإعلام السورية، إنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأضاف المتحدث أن ما يقارب 4000 رجل وامرأة شاركوا في هذه اللقاءات، وأن اللجنة أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.

اجتماع الفريق الميسر لأعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري قبيل انطلاق المؤتمر.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري pic.twitter.com/LZKDAWGkGl — مؤتمر الحوار الوطني السوري (@syriandc) February 24, 2025

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استقبال المشاركين

من جهتها، ذكرت وكالة الأبناء السورية (سانا) أنه تم بدء استقبال المشاركين في المؤتمر ضمن فعاليات اليوم الأول التي بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش، قوله "في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة".

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

مخرجات منتظرة

وقالت مصادر للجزيرة، أمس الأحد، إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بدأت بتوجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات الأولية ركّزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.

وأضافت المصادر أن أعمال المؤتمر التي ستنطلق الثلاثاء ستستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة تقدم لرئيس الجمهورية، ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور، وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

وقالت اللجنة التحضيرية إن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته، معتبرة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي الـ29 من الشهر الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالنظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.