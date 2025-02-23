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عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: القيادة السياسية تعتقد أن حماس تريد استمرار الصفقة وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات

23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202505:37 م (توقيت مكة)
  • عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: القيادة السياسية تعتقد أن حماس تريد استمرار الصفقة وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات
  • عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ في تقدير مواقف حماس
  • عاجل | يسرائيل هيوم عن مصادر: إذا رفضت حماس التنازل فيتوقع عودة القتال في أسبوعين مع تولي إيال زامير رئاسة الأركان
المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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