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عاجل | مصادر عسكرية سودانية للجزيرة: الجيش استعاد السيطرة على سلسلة جبل كردفان

23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202504:19 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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