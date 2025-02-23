مقتل شخص باستهداف سيارته شمال سوريا

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل شخص باستهداف سيارته من مسيرة في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية أن طيران التحالف الدولي استهدف سيارة على طريق بين بلدتي كللي وكفتين شمالي إدلب.

وأشارت المصادر أنه لم يتم التعرف على هوية الشخص المستهدف.

عاجل: مسيرة للتحالف الدولي تستهدف سيارة على الطريق الواصل بين بلدة كللي وكفتين بريف إدلب الشمالي. pic.twitter.com/sJlmFef8Bl — همام (@HamamIssa7) February 23, 2025

ولم يصدر عن التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن تعليق فوري على الغارة المذكورة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية الوسطى (سينتكوم) تنفيذ ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت ما وصفته بالقيادي البارز بمنظمة "حراس الدين"، وهي جماعة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وكثيرا ما يعلن عن شن طائرات مسيرة وأخرى حربية غارات على قياديين وعناصر في تنظيم الدولة أو تشكيلات متحالفة مع تنظيم القاعدة في مناطق متفرقة شمال وشرق سوريا.