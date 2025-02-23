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عاجل | مؤشرات لوسائل إعلام ألمانية رسمية: الاتحاد المسيحي المعارض في الصدارة بـ29% من الأصوات في الانتخابات التشريعية

23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202508:31 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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