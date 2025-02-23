المحافظون يتصدرون نتائج انتخابات ألمانيا وشولتس يقر بالهزيمة

أعلن زعيم تكتل المحافظين في ألمانيا فريدريش ميرتس الفوز بالانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد، في وقت أقر فيه المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم، بينما وصل أقصى اليمين الألماني إلى المرتبة الثانية.

وقال ميرتس المنتمي للاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن المحافظين في ألمانيا سيبذلون قصارى جهدهم لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف في أول رد فعل له في برلين محاطًا بأنصاره: "سنحتفل الليلة وسنبدأ العمل اعتبارًا من الغد. العالم لا ينتظرنا".

واستبعد ميرتس الذي من المرجح أن يتولى منصب المستشار خلفا للاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، أي تحالف حكومي مع اليمين المتطرف.

إقرار بالهزيمة

من جانبه، أقر المستشار الألماني أولاف شولتس بالهزيمة وقال إن: نتائجنا أسوأ من ذي قبل وأتحمل المسؤولية عنها. وأضاف في كلمة له مساء اليوم "نشعر بمرارة وكنا نود الحصول على نتائج أفضل"، وهنأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس بالفوز.

وكشفت الاستطلاعات التي أجرتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني بين الناخبين الألمان عند خروجهم من المقار الانتخابية عن تقدم ملحوظ للاتحاد المسيحي في انتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد، وتلاه حزب "البديل من أجل ألمانيا" متقدما على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ووفقا لتوقعات القناتين، تمكن الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) من الحصول على ما يتراوح بين 28.5% و29% من أصوات الناخبين وهي نتيجة أفضل من تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2021 (24.1%).

كذلك تمكن حزب البديل من مضاعفة نتيجته إذ من المتوقع أن يحصل على ما يتراوح بين 19.5% و20% (مقابل 10.4% في عام 2021).

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وأفادت التوقعات بأن حزب شولتس سيحصل على ما يتراوح بين 16% و16.5% (مقابل 25.7% في عام 2021)، وهي أسوأ نتيجة يسجلها الحزب الاشتراكي في تاريخه على مدار الانتخابات البرلمانية التي جرت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعتبارا من عام 1949.

وحسب هذه التوقعات، سيحصل الخضر على ما يتراوح بين 12% و13.5% (مقابل 14.7% في عام 2021).

وارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات الألمانية، التي جرت اليوم الأحد إلى 83%، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة الألمانية "زد دي إف" ، مما يمثل أعلى نسبة مشاركة منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

وتأتي هذه النسبة مقارنة بنسبة المشاركة التي بلغت 76.4% في الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2021.