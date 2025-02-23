صحف عالمية: ترامب تراجع عن خطته بشأن غزة ونتنياهو يدرك أنها غير قابلة للتنفيذ

تناولت صحف عالمية مستجدات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، التي قالت إنه تراجع عنها بشكل كبير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يأخذ الفكرة على محمل الجد.

فقد سلط مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" الضوء على أحدث تصريحات ترامب بشأن غزة، التي قال فيها إنه لن يفرض خطته وإنما سيوصي بها فقط.

ووفقا للمقال، فإن هذه التصريحات تمثل تحولا واضحا في موقف الرئيس الأميركي الذي ضغط مرارا وتكرارا على كل من مصر والأردن لكي تستقبلا سكانا من القطاع.

ولفت المقال أيضا إلى تأكيدات ترامب المتكررة بشأن السيطرة الأميركية المستقبلية على القطاع، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو أيدت هذه الخطة.

غير قابلة للتنفيذ

وفي صحيفة "معاريف"، تحدثت مصادر مطلعة عن أن نتنياهو "لا يأخذ فكرة الهجرة الطوعية لسكان غزة على محمل الجد"، مؤكدة أنها خطة "غير قابلة للتنفيذ في الواقع ولا تؤدي إلى تغيير إستراتيجي في تحديات اليوم التالي".

وقالت المصادر إن حكومة نتنياهو "لا تملك حتى الآن خطة بشأن غزة"، معربة عن اعتقادها بأن هذا الأمر "ربما يعرضها لصدام مع ترامب، وربما تعرض نتنياهو للانتقادات نفسها التي يتلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم من الرئيس الأميركي".

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وفي شأن متصل، نقلت صحيفة "الغارديان" تحذيرات أطباء بريطانيين عملوا في غزة خلال الحرب من أن الوضع الصحي لسكان القطاع مهدد بتداعيات الصراع.

وتوقع الأطباء أن يرتفع معدل الوفيات في غزة بسبب انتشار الأمراض المعدية وتزايد المشاكل الصحية المرتبطة بسوء التغذية، بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والنقص في الكادر الطبي.