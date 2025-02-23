روسيا تشن أكبر هجوم بالمسيّرات على أوكرانيا بذكرى اندلاع الحرب

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن روسيا أطلقت 267 طائرة مسيّرة عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، في عدد من المسيّرات وصف بالقياسي منذ بدء الحرب.

وذكرت أنه جرى إسقاط 138 طائرة مسيّرة، فيما اختفت 119 أخرى من على الرادارات بعد تشويش أجهزة الحرب الإلكترونية، مضيفة أن روسيا أطلقت أيضا 3 صواريخ باليستية.

وأشارت تقارير لوقوع أضرار في 5 مناطق بأوكرانيا، كما أكد الجيش الأوكراني في بيان منفصل أن عدة مناطق، بينها منطقة كييف، تعرضت لـ"ضربات"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

قتيل ومصابون

وأدت الهجمات الروسية إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى وأضرار في البنية التحتية.

فقد قال سيرغي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تليغرام إن رجلا توفي في مستشفى وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة في الهجمات الصاروخية على مدينة كريفي ريه بوسط البلاد.

كما قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في أوكرانيا على تليغرام إن 3 أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة على أوديسا عندما اشتعلت النيران في أحد المنازل الخاصة.

وبدوره، قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زاباروجيا على تليغرام إن امرأة تبلغ من العمر 53 عاما أصيبت بجروح وتضررت عدة منازل سكنية في هجوم على المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي.

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وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تليغرام أن موجة من الهجمات بالطائرات المسيّرة على العاصمة كييف ألحقت أضرارا بالعديد من المنازل السكنية والسيارات، لكن لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، يهاجم الجيش الروسي بشكل يومي مدنا وقرى في أوكرانيا كما يستهدف بنى تحتية للطاقة.