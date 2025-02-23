روبيو يتوعد حماس ويطالبها بإطلاق جميع الأسرى

توعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال إنه يتعين عليها إطلاق سراح جميع الأسرى الـ63 المتبقين الذين تحتجزهم على الفور أو يتم تدميرها.

وأضاف روبيو في تغريدة على منصة أكس أن معاملة حماس للمحتجزين، بما في ذلك ما وصفه بالقتل الوحشي لعائلة الأسيرة بيباس، تؤكد وحشيتهم وتعد سببا آخر يدفعنا للقول إن عليها أن تطلق سراح جميع الأسرى فورًا أو يتم القضاء عليها.

وأوضح الوزير الأميركي أن حماس أطلقت السبت 6 محتجزين آخرين في غزة، مضيفا أنه بفضل جهود الرئيس دونالد ترامب تم الإفراج عن أكثر من 30 محتجزا خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ولا يزال هناك ما يقرب من ضعف هذا العدد محتجزين ويجب إطلاق سراح الجميع الآن.

وكانت حماس أطلقت أمس السبت، في حين أخرت إسرائيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ردا على إرسال حماس جثة فلسطينية مكان شيري بيباس.

وكان من المنتظر أن يبدأ الإفراج عن حوالي 600 أسير فلسطيني عصر السبت، لكن الإعلام الإسرائيلي أفاد بأن تل أبيب أخرت العملية إلى ما بعد اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الإجراءات قد تبدأ عند منتصف الليل.