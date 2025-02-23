حزب الله يشيع نصر الله وصفي الدين اليوم

يشيّع حزب الله -اليوم الأحد- أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين اللذين اغتيلا بغارات إسرائيلية مدمّرة على ضاحية بيروت الجنوبية في مراسم حاشدة وبحضور محلي وخارجي.

وتبدأ مراسم التشييع التي يتوقع أن تشلّ البلاد مع تدفق مناصري حزب الله إلى بيروت من مناطق عدة، عند الساعة (11:00 بتوقيت غرينتش) في مدينة كميل شمعون الرياضية في جنوب بيروت.

وذكرت مصادر لبنانية أن الحشود بدأت بالتوافد منذ ساعات الصباح الباكر، من مختلف المناطق اللبنانية نحو العاصمة بيروت، إذ شهدت الطرقات، لا سيما طريق صيدا – بيروت، وطريق البقاع- بيروت، زحمة سير خانقة، نتيجة بدء توافد اللبنانيين لحضور التشييع، رغم الطقس العاصف.

وبعد المراسم، يتوجه المشيعون إلى موقع الدفن، في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ويشكل التشييع أول حدث جماهيري لحزب الله منذ المواجهة المفتوحة بين الحزب والاحتلال الإسرائيلي التي انتهت بوقف لإطلاق النار.

ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مناصريه إلى "مشاركة واسعة" في المراسم، قائلا "نريد تحويل هذا التشييع إلى مظهر تأييد وتأكيد على الخط والمنهج، ونحن مرفوعو الرأس".

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

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وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار مواجهة عسكرية اندلعت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين بدأ حزب الله قصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي إسنادا لغزة، وتصاعدت لاحقاً إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقتلت إسرائيل خلال عدوانها على لبنان نحو 4104 أشخاص، وأصابت 16 ألفا و890 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص.