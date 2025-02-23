ترامب وماسك يشنان هجوما لاذعا على وسائل الإعلام

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه إيلون ماسك هجوما لاذعا على كبرى وسائل الإعلام الأميركية والعالمية.

وفي منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال قال ترامب عن قناة "إم إس إن بي سي" إنها تمثل تهديدا لديمقراطيتنا، ومليئة بالأكاذيب والتشويه، ويديرها أشخاص سيئون.

واتهم ترامب القناة بأنها منحازة للديمقراطيين ولقبها باسم "إم إس دي إن سي" في إشارة إلى اختصار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "دي إن سي" (DNC).

أما مستشاره الملياردير إيلون ماسك فشارك على حسابه في منصة إكس، تصميما لاسم وكالة رويترز، مرسومة بتكرار كلمة " Lies" والتي تعني أكاذيب.

وفي منشور آخر، اقتبس ماسك خبرا نشرته رويترز يتحدث عن تهديده بقطع خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، عن أوكرانيا ما لم توقع اتفاقا للمعادن الثمينة مع الولايات المتحدة.

وعلق ماسك قائلا: "رويترز تكذب. إنهم يحتلون المركز الثاني بعد أسوشيتد بروباغاندا (في إشارة لوكالة أسوشيتد برس) في نشر الأكاذيب الإعلامية.

وسبق أن اتهم ماسك رويترز بتلقيها ملايين الدولارات من الحكومة الأميركية بين 2018 و2022، مقابل خداع مجتمعي واسع النطاق.

كما زعم ترامب أن رويترز، وموقع بوليتيكو، وصحيفة نيويورك تايمز تتلقى دعما ماليا من المؤسسات الفدرالية، مشيرا إلى أن هذه المدفوعات تهدف إلى التأثير على محتوى الأخبار.